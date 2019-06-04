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Украина выпустила евробонды на €1 миллиард

Украина выпустила евробонды на €1 миллиард

Министерство финансов Украины выпустило еврооблигации на сумму 1 миллиард евро.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

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“Возвращение на рынок в евро после 15-летней паузы. Стратегическое размещение для Украины, учитывая европейскую интеграцию, увеличение экспорта в ЕС и существенное увеличение inflows and outflows (денежные потоки в Украину и из Украины – ред.) именно в евро. Подтверждение доверия от постоянных инвесторов и привлечение новых”, – прокомментировала Маркарова размещение евробондов.

Евробонды выпустили на 7 лет под низкий процент – 6,75% годовых.

Справка Finance.ua

  • В октябре 2018 года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму 2 млрд долларов: еврооблигации с погашением в феврале 2024 года на 750 млн долларов с доходностью 9% и 10-летние евробонды на 1,25 млрд долларов с доходностью 9,75%.
  • В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на $350 млн.
По материалам Finance.UA
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