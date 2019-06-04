Украина выпустила евробонды на €1 миллиард

Министерство финансов Украины выпустило еврооблигации на сумму 1 миллиард евро.
Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
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“Возвращение на рынок в евро после 15-летней паузы. Стратегическое размещение для Украины, учитывая европейскую интеграцию, увеличение экспорта в ЕС и существенное увеличение inflows and outflows (денежные потоки в Украину и из Украины – ред.) именно в евро. Подтверждение доверия от постоянных инвесторов и привлечение новых”, – прокомментировала Маркарова размещение евробондов.
Евробонды выпустили на 7 лет под низкий процент – 6,75% годовых.
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