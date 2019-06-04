ФГВФЛ дал советы, как накопить на отпуск

Чтобы следующий отпуск не стал причиной опустошения личного кошелька человека, его планирование нужно начинать сразу после окончания предыдущего.

Об этом заявила заведующая сектором финансовой грамотности отдела связей с общественностью и финансового просвещения Фонда гарантирования вкладов Олеся Шницер, сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

“Правильное планирование отпуска, в первую очередь, расходов не позволит остаться под конец отдыха с пустым кошельком”, – говорится в сообщении.

Сэкономить деньги на отдых можно двумя способами:

1. Постоянно в течение не менее полугода откладывать из постоянного ежемесячного дохода 5-10%. Уже в пределах отложенной суммы можно планировать отдых.

2. Выбрать способ отдыха и разделить его стоимость на количество месяцев до желаемой даты поездки и откладывать ежемесячно полученную сумму.

“Планово откладывать 5-10% на отдых без большой нагрузки на бюджет можно, сократив эмоциональные траты и импульсивные покупки, например, когда покупка осуществляется не из-за необходимости в товаре, а из-за наличия скидки на него”, – прокомментировала Олеся Шницер.

Также важно учитывать следующее:

Планируя расходы, кроме стоимости тура, переезда и проживания, нужно запланировать средства на экскурсии, подарки и сувениры.

В поездку с собой стоит брать как банковские карты, так и наличные. Наличка позволит избежать непредвиденных проблем, вызванных внезапной блокировкой карты, отсутствием банкомата или терминала для расчета, например, в магазине или заведении питания.

Структура собственного бюджета должна быть следующая: