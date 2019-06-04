0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

Гройсман планирует создать Фонд будущего, как в ведущих государствах

Гройсман планирует создать Фонд будущего, как в ведущих государствах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует создание Фонда будущего – фонда средств, которые станут основой финансирования социальных программ. Источником этих средств станут доходы от приватизации, детенизации экономики, демонополизации и деолигархизации экономики.

Об этом в эфире телеканала ICTV сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Читайте также: Гройсман рассказал, как решить проблему с дорогами в Украине

«Хочу создать Государственный фонд будущего, куда мы направим ресурсы от рудников, приватизации, детенизации. Сюда должны быть привлечены средства от монополий, олигархов», – сказал Владимир Гройсман.

Как отметил Владимир Гройсман, деньги пойдут на обучение детей, решение других проблем. «Такие фонды созданы в развитых странах. И я хотел бы, чтобы такой фонд был создан в Украине», – добавил Премьер-министр.

По материалам Урядовий портал
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.