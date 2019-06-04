Гройсман планирует создать Фонд будущего, как в ведущих государствах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует создание Фонда будущего – фонда средств, которые станут основой финансирования социальных программ. Источником этих средств станут доходы от приватизации, детенизации экономики, демонополизации и деолигархизации экономики.

Об этом в эфире телеканала ICTV сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Хочу создать Государственный фонд будущего, куда мы направим ресурсы от рудников, приватизации, детенизации. Сюда должны быть привлечены средства от монополий, олигархов», – сказал Владимир Гройсман.

Как отметил Владимир Гройсман, деньги пойдут на обучение детей, решение других проблем. «Такие фонды созданы в развитых странах. И я хотел бы, чтобы такой фонд был создан в Украине», – добавил Премьер-министр.