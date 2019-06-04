Нацбанк может ужесточить требования к капиталу украинcких банков

Национальный банк начал разработку изменений к методике расчета достаточности капитала, чтобы учитывать не только кредитные, но также операционные и рыночные риски банков.

Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.

Как объяснили в Нацбанке, такие действия связаны со стремительным ростом потребительского кредитования, так как в случае наступления кризиса банки могут не сформировать необходимые резервы под них на опережение.

По данным Нацбанка, сегодня 18,4% кредитного портфеля банковского сектора генерируют 40% процентного дохода от кредитования.

За 5 месяцев 2019 года чистая прибыль банков составила 23,4 млрд грн за счет розничного кредитования. В НБУ также предлагают часть дивидендов, которые государственные банки должны перевести в госбюджет, направить на увеличение их капитала для выполнения новых требований в будущем.

Напомним, в ICU отметили в начале июня, что потребительское кредитование остается прибыльным направлением, продолжающим рост. Объемы выдачи новых кредитов физическим лицам в гривне в апреле показали прирост +36,3% в годовом исчислении, портфель увеличился на 28,5% в годовом исчислении, в том числе портфель автокредитов — на 33,7%.