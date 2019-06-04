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Компания Facebook представила собственную криптовалюту

Компания Facebook представила собственную криптовалюту

Компания Facebook представила собственную криптовалюту Libra.

Об этом сообщает The Guardian.

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Совладелец компании Марк Цукерберг рассказал, что технология проведения финансовых операций будет доступна в виде отдельного приложения Calibra, в том числе на платформах WhatsApp и Facebook Messenger.

С помощью специального приложения пользователи смогут осуществлять транзакции, оплачивать товары и услуги, используя Libra.

В Facebook объяснили, что цель создания собственной криптовалюты заключается в том, чтобы дать пользователям больше доступа к “дешевым и лучшим финансовым услугам”.

Над разработкой Libra работали в частности компании Mastercard, PayPal, Coinbase и eBay, Uber. В общем 27 компаний. Каждая из них внесла минимум 10 млн долл.

Справка Finance.ua

  • Facebook создал цифровую валюту на основе собственной технологии блокчейна.
  • Новая валюта будет обеспечена реальными активами.
  • В компании отмечают, что выпуск Libra должен стать более экологичным в сравнении с майнингом биткоина, который потребляет огромное количество электроэнергии.
  • Аналитики предполагают, что Libra может стать огромным источником дохода для компании.
По материалам УКРИНФОРМ
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