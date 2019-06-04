Компания Facebook представила собственную криптовалюту Libra.
Об этом сообщает The Guardian.
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Совладелец компании Марк Цукерберг рассказал, что технология проведения финансовых операций будет доступна в виде отдельного приложения Calibra, в том числе на платформах WhatsApp и Facebook Messenger.
С помощью специального приложения пользователи смогут осуществлять транзакции, оплачивать товары и услуги, используя Libra.
В Facebook объяснили, что цель создания собственной криптовалюты заключается в том, чтобы дать пользователям больше доступа к “дешевым и лучшим финансовым услугам”.
Над разработкой Libra работали в частности компании Mastercard, PayPal, Coinbase и eBay, Uber. В общем 27 компаний. Каждая из них внесла минимум 10 млн долл.
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