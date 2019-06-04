День финансов, 11 июня: FlixBus и билеты от 5 евро, monobank и новый формат CVC2, новая стоимость ID-карты

Вторник, 11 июня. Если собрались за границу:

Стоимость загранпаспорта и ID-карты возрастет. Как сообщают в ГМС, с 1 июля вырастет стоимость оформления загранпаспорта и ID-карты гражданина Украины. При оформлении паспорта в форме ID-карты необходимо будет заплатить 345 грн. При оформлении паспорта для выезда за границу стоимость составит 682 грн.

В Минюсте рассказали, как вывезти ребенка за границу по упрощенной процедуре. По упрощенному порядку временно выехать с ребенком за границу можно несколькими способами. Например, на отдых или обучение до 1 месяца можно выехать даже если второй из родителей не дает согласия. Также без согласия можно выехать, если предоставить документ о задолженности по алиментам от второго родителя.

FlixBus вышел на украинский рынок. Крупнейший автобусный перевозчик Европы FlixBus объявил о полноценном выходе на украинский рынок. Рейсы планируют выполнять из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы, Тернополя. Стоимость билетов обещают от 5 евро.

Кстати, пока только треть украинцев отдыхает за границей. Таковы результаты исследования Picodi.com – 67% проводят отпуск в Украине. Не экономят на отпуске только 12%. Большинство же старается каким-то образом минимизировать расходы на отдых благодаря раннему бронированию и покупке билетов, горящим путевкам.

Для тех, кто будет в Украине:

Украина готовится к выпуску евробондов. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова. “Последние дни большинство сообщений в Фейсбуке начинались фразой “я иду… “. Мы с Аллой Данильчук, женская часть нашей TeamUkraine, тоже идем, вернее, летим на встрече с инвесторами”, – заявила Маркарова. Встречи будут продолжаться четыре дня и пройдут в четырех городах, где украинская сторона поговорит про новый 7-летний евробонд.

Динамический CVC2 от monobank. Сооснователь monobank Олег Гороховский анонсировал новую “фишку”. “Такого нет ни у кого (речь идет о динамическом CVC2 – ред.). Включив эту настройку в меню «Настройки безопасности» нашего приложения, код, который написан на обороте карты (CVC2), будет меняться каждый час”, – сообщает Гороховский. С его слов, релиз новой “фишки” будет уже на этой неделе.

BlaBlaCar монетизирует свои услуги. Сервис поиска попутчиков для автомобильных поездок BlaBlaCar намерен к концу 2019 года монетизировать свои услуги в Украине. Но размер платы за услуги еще не определили. Как убеждены в компании, украинцы готовы платить за качественный онлайн-сервис.

Как погасить кредит в ПриватБанке. Нет, наверное, такого кредита, который нельзя было бы взять в «Привате». Ипотека, кредиты на авто, потребительские займы, кредиты наличными, кредиты на карту – все это есть в ассортименте банка. Но взятый кредит нужно гасить. Рассказываем несколько способов.

Самый народный. В новом видео коллеги с YouTube Finance.ua рассказывают, какой банк самый народный по версии FinAwards 2019. Победителя определяли путем голосования пользователей сайта. По итогам голосования определены 3 победителя. 👇