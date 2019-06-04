Как по упрощенной процедуре вывезти ребенка за границу

Министр юстиции Павел Петренко сообщил, как родители могут воспользоваться принятыми в прошлом году новациями законов #ЧужихДітейНеБуває по временному выезду с ребенком за границу.
Три возможности временного выезда с ребенком за границу на отдых или лечение по упрощенному порядку:
Что для этого сделать – заказным письмом уведомить того родителя, который живет отдельно, если известно место его проживания и если он не уклоняется и надлежащим образом выполняет родительские обязанности, о том, куда вы едете с ребенком, на сколько и с какой целью. Во время выезда следует предъявить решение суда или органа опеки и попечительства об определении места жительства ребенка.
Что для этого сделать – в случае ответственной уплаты алиментов такому родителю следует заказным письмом направить просьбу родителя, с которым проживает ребенок, о предоставлении нотариально заверенного согласия. Если в десятидневный срок после получения письма согласие не было предоставлено, разрешение можно получить через суд. Такое согласие или разрешение необходимо предъявить пограничникам.
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