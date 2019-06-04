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Как по упрощенной процедуре вывезти ребенка за границу

Как по упрощенной процедуре вывезти ребенка за границу

Министр юстиции Павел Петренко сообщил, как родители могут воспользоваться принятыми в прошлом году новациями законов #ЧужихДітейНеБуває по временному выезду с ребенком за границу.

Три возможности временного выезда с ребенком за границу на отдых или лечение по упрощенному порядку:

  • Первая из них касается отца или матери, с которыми проживает ребенок. Если вы не препятствуете другому родителю видеться с ребенком, вы можете поехать с ребенком, например, на отдых или обучение сроком до 1 месяца, даже если второй из родителей не дает согласия.

Что для этого сделать – заказным письмом уведомить того родителя, который живет отдельно, если известно место его проживания и если он не уклоняется и надлежащим образом выполняет родительские обязанности, о том, куда вы едете с ребенком, на сколько и с какой целью. Во время выезда следует предъявить решение суда или органа опеки и попечительства об определении места жительства ребенка.

  • Второй вариант – когда родитель, который не живет с ребенком, имеет задолженность по уплате алиментов. В таком случае временно выехать за границу с ребенком стало проще. Для этого достаточно получить в органах исполнительной службы справку о наличии задолженности со стороны другого родителя более 4 месяцев и предъявить ее пограничникам.
    (Если ребенок тяжело болен или имеет инвалидность, срок задолженности сокращается до 3 месяцев)
  • Третья предусмотренная законом возможность выехать за границу с малышом и тому из родителей, который не проживает с ребенком. (Однако ключевым условием здесь является полное выполнение родительских обязанностей и отсутствие задолженности по уплате алиментов).

Что для этого сделать – в случае ответственной уплаты алиментов такому родителю следует заказным письмом направить просьбу родителя, с которым проживает ребенок, о предоставлении нотариально заверенного согласия. Если в десятидневный срок после получения письма согласие не было предоставлено, разрешение можно получить через суд. Такое согласие или разрешение необходимо предъявить пограничникам.

По материалам Finance.UA
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