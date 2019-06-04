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Такого нет ни у кого: Гороховский рассказал о динамическом CVC2 для карт monobank

Такого нет ни у кого: Гороховский рассказал о динамическом CVC2 для карт monobank

“Такого нет ни у кого (речь идет о динамическом CVC2 – ред.). Включив эту настройку в меню «Настройки безопасности» нашего приложения, код, который написан на обороте карты (CVC2), будет меняться каждый час”, – сообщает на своей странице в Facebook Олег Гороховский, сооснователь monobank.

При отключении код станет снова таким, как на обороте карты.

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Со слов Гороховского, релиз новой “фишки” будет уже на этой неделе.

“Вот почему финтех рулит. Потому что классическим банкам нет дела до таких фишечек,”- добавил он.

По материалам Finance.UA
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