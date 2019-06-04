Такого нет ни у кого: Гороховский рассказал о динамическом CVC2 для карт monobank

“Такого нет ни у кого (речь идет о динамическом CVC2 – ред.). Включив эту настройку в меню «Настройки безопасности» нашего приложения, код, который написан на обороте карты (CVC2), будет меняться каждый час”, – сообщает на своей странице в Facebook Олег Гороховский, сооснователь monobank.
При отключении код станет снова таким, как на обороте карты.
Со слов Гороховского, релиз новой “фишки” будет уже на этой неделе.
“Вот почему финтех рулит. Потому что классическим банкам нет дела до таких фишечек,”- добавил он.
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