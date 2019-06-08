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С 1 июля вырастет стоимость оформления загранпаспорта и ID-карты (инфографика)

С 1 июля вырастет стоимость оформления загранпаспорта и ID-карты (инфографика)

С 1 июля стоимость оформления загранпаспорта и ID-карты гражданина Украины возрастет.

Об этом сообщают в Государственной миграционной службе.

“Напоминаем, что с 1 июля 2019 года вступают в силу новые, принятые Кабинетом Министров Украины, суммы стоимости административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины в виде ID-карты и паспорта для выезда за границу”, – говорится в сообщении.

При оформлении паспорта гражданина Украины в форме ID-карты:

  • до 20 рабочих дней – 345 грн;
  • до 10 рабочих дней – 471 грн.

При оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу:

  • до 20 рабочих дней – 682 грн;
  • до 7 рабочих дней – 1034 грн.

Оформить загранпаспорт можно в любом подразделении миграционной службы.

ID-карта впервые оформляется исключительно по месту регистрации заявителя.

По материалам Finance.UA
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