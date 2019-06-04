Билеты от 5 евро: автобусный лоукостер FlixBus вышел на украинский рынок

Сегодня, 11 июня, в Киеве крупнейший автобусный перевозчик Европы, FlixBus, объявил о полноценном выходе на украинский рынок.
Об этом стало известно с презентации перевозчика, на которой присутствуют министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, генеральный директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман, менеджер по развитию бизнеса FlixBus в Украине Остап Павук.
Согласно презентации компании, представленной журналистам, в планах на 2019 год — начать выполнение рейсов из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы, Тернополя.
“Это запланированная сеть. Мы хотим еще посоветоваться с местными перевозчиками. Им виднее, куда путешествуют их граждане”, – уточнил генеральный директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман, отметив, что сначала рейсы будут из Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова
Стоимость билетов будет начинаться от 5 евро. “Купить билет можно через мобильное приложение или сайт. Через приложение также можно отследить, где находится автобус и когда он прибудет. Распечатывать билет не нужно, водитель просканирует QR-код”, – рассказал Михал Леман.
Также сообщили, что до 13 июня направлениям Киев-Кельн, Киев-Росток, Киев-Карлсруэ, Киев-Штутгарт, Киев-Вена можно купить билеты от 5 до 15 евро.
“Требования к автобусам: квалифицированные водители, минимум двое на ночной линии для безопасности пассажиров, комфортное расстояние между сидениями – минимум 76 см, Wi-Fi и FLIX-развлечения на борту, доступный туалет в пути, розетки и экологически чистый парк”, – добавил он.
Как сообщил Михал Леман, на начальном этапе на украинских маршрутах будет задействовано два десятка автобусов. Это будут не автобусы в фирменной зеленой ливрее, а автобусы украинской компании-партнера, которые будут иметь логотип FlixBus.
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