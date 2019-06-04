Только треть украинцев отдыхает за границей (инфографика)

Абсолютное большинство украинцев (67%) проводят отпуск в Украине, и только треть (33%) – за границей.

Об этом свидетельствуют результаты исследование Picodi.com.

Те украинцы, которые отдыхают внутри страны, обычно выбирают побережье Азовского моря и в Одессу. В пятёрке лидеров также Львов, Харьков и рекреационные центры Закарпатья.

Украинцы, которые проводят отдых за границей, обычно выбирают Египет, Польшу, Турцию, Черногорию и Грецию.

При этом не экономят на отпуске только 12% соотечественников. Большинство же старается каким-то образом минимизировать расходы на отдых благодаря раннему бронированию и покупке билетов, горящим путевкам.

Также украинцы часто ищут бесплатные достопримечательности (21%), выбирают малопопулярные недорогие направления (17%) или стараются не путешествовать в разгар сезона (15%).

В основном украинцы предпочитают исследовать новые для себя направления (77%) и только 23% опрошенных периодически возвращаются на отдых в проверенные места.

Половина путешествующих украинцев (50%) предпочитает отдых на пляже, 34% делают ставку на посещение достопримечательностей, музеев и знаковых мест, а 16% выбирают активный отдых.

77% респондентов ответили, что предпочитают на отдыхе общественный транспорт, 14% пользуются услугами такси, 9% арендуют автомобиль, а вот за автостоп не высказался никто из опрошенных.

Что касается питания, то почти половина туристов из Украины (46%) выбирает местные блюда в ресторанах, надеясь таким образом ближе познакомиться с культурой, обычаями и историей места, в котором находятся.

“Организованные” обеды по системе all inclusive в отелях всё ещё пользуются спросом, их предпочитает 17% опрошенных.

При этом опрос показал, что 60% украинцев готовы работать в отпуске.

Что касается других стран, где люди тратят примерно столько же на отпуск, сколько украинцы (414 долларов), то ближе всего к нам Румыния, Мексика и Аргентина.

Опрос проводился в апреле-мае 2019 года среди 22 073 респондентов из Европы, Азии, Латинской Америки, Африки и Австралии. При конвертации валют был использован средний курс за май-2019.