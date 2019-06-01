День финансов, 4 июня: платежки с "минусом", новые правила получения посылок, цена выборов

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Вторник, 4 июня: Что делать, если вам пришла платежка с “минусом”, и сколько заплатим за посылку от 100 евро.
Новые правила получения посылок. С 1 июля 2019 вступают в силу изменения по снижению необлагаемой стоимости товаров в международных почтовых отправлениях до 100 евро. Если стоимость посылки превысит эквивалент 100 евро, нужно будет заплатить 20% НДС
Платежки за коммуналку с “минусом”. Как сообщает Минсоцполитики, субсидианты, у которых были неиспользованные субсидии за октябрь 2018 – январь 2019 года, имели право воспользоваться ими до конца отопительного сезона, то есть в течение февраля-апреля 2019 года. Поэтому долги, которые выставили в июне таким домохозяйствам поставщики коммунальных услуг, являются незаконными. Как узнать причину происхождения долга – читайте здесь.
Цена Парламентских выборов. Центральная избирательная комиссия утвердила Распределение средств госбюджета Украины, выделенных на внеочередные выборы народных депутатов 21 июля 2019. В частности, на подготовку и проведение выборов были распределены 1 млрд 949 млн 620 тыс. гривен.
Специально для Finance.ua в новом видео Дмитрий Дубилет делится новинками monobank.
Цена электроэнергии после запуска нового рынка. НКРЭКУ предложила усовершенствовать систему возложения специальных обязанностей по обеспечению доступной цены электрической энергии для бытовых потребителей в новом энергорынке, который будет запущен 1 июля 2019 года. Это позволит оставить неизменными тарифы для бытовых потребителей и сдержать рост тарифов для промышленных потребителей.
Квота для гастарбайтеров в Чехии. Правительство Чехии удвоило годовые квоты по приему трудовых ресурсов из Украины. До сих пор количество новых работников, которые могли в течение одного года приехать для трудоустройства в Чехии, составляло 19,6 тысячи. Теперь их количество увеличено до 40 тысяч.
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