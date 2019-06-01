Стало известно, сколько будут стоить Украине Парламентские выборы

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Центральная избирательная комиссия утвердила Распределение средств госбюджета Украины, выделенных на внеочередные выборы народных депутатов 21 июля 2019.
В частности, на подготовку и проведение выборов были распределены 1 млрд 949 млн 620 тыс. гривен.
«В указанном распределении расходов ЦИК составляют 406 млн 802 тыс. 43 гривны. На избирательные комиссии распределено 51 млн 172 тыс. 292 грн, на участковые избирательные комиссии – 1 млрд 220 млн 431 тыс. 103 грн. Вместе с тем Распределением предусмотрен резерв средств, который составляет 271 млн 214 тыс. 562 гривны», – сообщили в ЦИК.
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