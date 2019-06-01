В НКРЭКУ сообщили, подорожает ли электроэнергия после запуска нового рынка

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предложила усовершенствовать систему возложения специальных обязанностей по обеспечению доступной цены электрической энергии для бытовых потребителей в новом энергорынке, который будет запущен 1 июля 2019 года.

Это позволит оставить неизменными тарифы для бытовых потребителей и сдержать рост тарифов для промышленных потребителей.

Об этом говорится в официальном письме НКРЭКУ в адрес Кабинета Министров.

НКРЭКУ предоставляет предложения относительно возложения на участников рынка специальных обязанностей:

продажа не менее 80% электроэнергии, производимой АЭС , на электронных аукционах по фиксированной цене;

продажа не менее 50% электроэнергии, производимой ГЭС , на электронных аукционах по фиксированной цене;

закупка поставщиками универсальных услуг на электронных аукционах определенного объема электрической энергии;

закупка операторами сетей ( ОСП и ОСР ) на электронных аукционах определенного объема электрической энергии с целью компенсации технологического расхода электрической энергии на ее передачу/распределение;

обязательства АЭС заказывать оплачивать услугу по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей.

“Указанное позволит снизить дополнительную прибыль АЭС и соответственно снизить нагрузки на участников рынка и средневзвешенную цену электрической энергии, установить одинаковые цены на электронных аукционах для всех участников рынка независимо от целей поставки, что исключает потенциальное злоупотребление на разнице в ценах, обеспечить получать АЭС и ГЭС прогнозируемый и стабильный денежный поток. Также это обеспечит уменьшение уровней тарифов ОСП и ОСР, что, в свою очередь, уменьшит объем PSO за счет разницы между ценой закупки электрической энергии и конечной ценой для населения”, – пишет регулятор.