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Дмитрий Дубилет о фишках monobank: эксклюзив для Fimance.ua (видео)

Дмитрий Дубилет о фишках monobank: эксклюзив для Fimance.ua (видео)

В этом видео специально для наших зрителей Дмитрий Дубилет делится новинками monobank.

В видео Дмитрий отвечает на вопросы наших пользователях о:

  • обновлении интерфейса раздела депозиты;
  • опции динамичного CVС2 и в чем ее плюсы;
  • BankID и возможностях для клиентов. BankID — это технология удаленного подтверждения личности пользователя, через банк, в котором он обслуживается. На сегодняшний день BankID используется в качестве способа авторизации множеством е-сервисов в самых разных госорганах. Теперь и клиенты monobank смогут быстро и удобно заказывать электронные административные услуги, используя преимущества BankID.

По материалам Finance.UA
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