Чехия удвоила квоту на рабочие визы для украинцев

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Правительство Чехии удвоило годовые квоты по приему трудовых ресурсов из Украины.
По словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека, речь идет об удвоении количества выдаваемых разрешений на работу. До сих пор количество новых работников, которые могли в течение одного года приехать для трудоустройства в Чехии, составляло 19,6 тысячи. Теперь их количество увеличено до 40 тысяч.
Читайте также: Чехия ужесточает условия предоставления гражданства
Ранее в МИД Чехии неоднократно заявляли, что объемы разрешений на работу, выделяемые в рамках режима “Проект Украина”, недостаточны, а срок ожидания подачи документов на “рабочую карту” превышает 80 дней, поэтому около 20% украинцев отказываются от намерения поехать на работу в Чехию.
На начало 2018 года в Чехии было трудоустроено 121 086 украинцев, что составляет более 20% всех работающих в республике иностранцев.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине намерены изменить правила приобретения недвижимостиВчера, 11:05 - 9515 17
На европейских рынках цена на газ упала на 20%Вчера, 15:14 - 1706 9
Аэропорту "Борисполь" грозит дефолт из-за решения КМУ об уплате дивидендов в размере 90%Вчера, 12:31 - 3261 9
С 1 июля будут действовать новые правила получения посылок из-за рубежа5 ч. назад - 7455 5
В Украине появились дороги европейского качества - НовакВчера, 14:51 - 1687 4
Водители бойкотируют заправки: покупают меньше бензина и все больше автогазаВчера, 19:01 - 9744 3
С 1 июля будут действовать новые правила получения посылок из-за рубежа5 ч. назад - 7455 5
Самые большие и самые низкие средние зарплаты в разных сферахВчера, 17:05 - 4213
НБУ: Приватбанк нарушил закон о финмониторингеВчера, 15:08 - 2635
В Минсоцполитики объяснили, когда приходят платежки получателям субсидии с "минусом"4 ч. назад - 2088
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 542
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 3855 6
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1343
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 4063 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 1100