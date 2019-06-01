Чехия удвоила квоту на рабочие визы для украинцев

Правительство Чехии удвоило годовые квоты по приему трудовых ресурсов из Украины.

По словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека, речь идет об удвоении количества выдаваемых разрешений на работу. До сих пор количество новых работников, которые могли в течение одного года приехать для трудоустройства в Чехии, составляло 19,6 тысячи. Теперь их количество увеличено до 40 тысяч.

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Ранее в МИД Чехии неоднократно заявляли, что объемы разрешений на работу, выделяемые в рамках режима “Проект Украина”, недостаточны, а срок ожидания подачи документов на “рабочую карту” превышает 80 дней, поэтому около 20% украинцев отказываются от намерения поехать на работу в Чехию.

На начало 2018 года в Чехии было трудоустроено 121 086 украинцев, что составляет более 20% всех работающих в республике иностранцев.