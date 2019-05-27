Чехия ужесточает условия предоставления гражданства

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Министерство внутренних дел Чехии намерено ужесточить правила получения гражданства страны, мотивируя это соображениями безопасности.
Об этом заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.
“Проект поправок представлен на согласование ведомствам. В частности, при подаче документов на гражданство будет строже оценивается финансовое состояние кандидата, знание языка и проверяться отсутствие криминального прошлого”, – говорится в сообщении.
По его словам, цель предлагаемых изменений в том, чтобы среагировать на ухудшение ситуации в сфере глобальной безопасности. Так, согласно проекту, у претендентов на гражданство будет оцениваться отсутствие не только судимости, но и правонарушений, в частности, связанных с хранением оружия и несоблюдением общественного порядка.
Заявитель должен доказать, что у него достаточно средств и имущества для проживания в стране. Кандидатам по-прежнему придется сдавать экзамен на знание чешского языка и реалий. По-прежнему от него освобождаются те, кто отучился в учебных заведениях Чехии три года, однако теперь такие заведения должны быть зарегистрированы. Это призвано положить конец практике, когда люди приносят документы, якобы подтверждающие обучение, а на самом деле не знают языка.
“Недостаточный уровень владения чешским языком и незнание чешских реалий являются серьезным препятствием для интеграции иностранцев и способствуют их социальной изолированности от общества”, – убеждены в МВД.
В период с 2014 по 2018 год министерство получило 18 229 заявлений от иностранцев с просьбой о чешском гражданстве. Из соображений национальной безопасности 170 заявок были отклонены.
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