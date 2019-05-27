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Чехия ужесточает условия предоставления гражданства

Чехия ужесточает условия предоставления гражданства

Министерство внутренних дел Чехии намерено ужесточить правила получения гражданства страны, мотивируя это соображениями безопасности.

Об этом заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

“Проект поправок представлен на согласование ведомствам. В частности, при подаче документов на гражданство будет строже оценивается финансовое состояние кандидата, знание языка и проверяться отсутствие криминального прошлого”, – говорится в сообщении.

По его словам, цель предлагаемых изменений в том, чтобы среагировать на ухудшение ситуации в сфере глобальной безопасности. Так, согласно проекту, у претендентов на гражданство будет оцениваться отсутствие не только судимости, но и правонарушений, в частности, связанных с хранением оружия и несоблюдением общественного порядка.

Заявитель должен доказать, что у него достаточно средств и имущества для проживания в стране. Кандидатам по-прежнему придется сдавать экзамен на знание чешского языка и реалий. По-прежнему от него освобождаются те, кто отучился в учебных заведениях Чехии три года, однако теперь такие заведения должны быть зарегистрированы. Это призвано положить конец практике, когда люди приносят документы, якобы подтверждающие обучение, а на самом деле не знают языка.

“Недостаточный уровень владения чешским языком и незнание чешских реалий являются серьезным препятствием для интеграции иностранцев и способствуют их социальной изолированности от общества”, – убеждены в МВД.

В период с 2014 по 2018 год министерство получило 18 229 заявлений от иностранцев с просьбой о чешском гражданстве. Из соображений национальной безопасности 170 заявок были отклонены.

По материалам УКРИНФОРМ
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