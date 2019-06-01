С 1 июля будут действовать новые правила получения посылок из-за рубежа

С 1 июля 2019 вступают в силу изменения по снижению необлагаемой стоимости товаров в международных почтовых отправлениях до 100 евро.

Об этом сообщила ГФС во Львовской области на странице Facebook.

“С 1 июля 2019 вступают в силу изменения в Налоговый кодекс Украины в части установления границы обложения налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) для товаров, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 100 евро, для одного получателя – физического лица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях”, – говорится в сообщении.

Все товары, превышающие эквивалент 100 евро, будут облагаться налогом во второй половине 2019 и в течение всего 2020 года.

То есть, если стоимость посылки превысит эквивалент 100 евро, нужно будет заплатить 20% НДС. Посылка для физического лица также облагаться 10-процентной пошлиной от суммы, превышающей эквивалент в 150 евро.

Важно, что начисление таможенных платежей на товары, перемещаемые в международных почтовых отправлениях и являющиеся объектами налогообложения, осуществляются на дату подачи операторами почтовой связи отправления для осуществления таможенного досмотра вместе с таможенными декларациями СN 23 и другими необходимыми документами, а не на момент их покупки за рубежом.