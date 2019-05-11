Аэропорт Борисполь назвал цены на стоянку в новом многоуровневом паркинге

Аэропорт Борисполь намерен применять два типа тарифов в новом многоуровневом паркинге напротив терминала D, первая часть которого откроется 23 мая.

Об этом сообщили в компании.

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Расценки начнут действовать с 24 мая:

Цены будут отличаться в зависимости от этажа, на котором посетитель аэропорта оставит свой автомобиль.

На всех четырех уровнях будет действовать почасовой тариф, который составляет 30 грн.

Суточный тариф — 300 грн — будет применяться только на первом и втором этажах здания.

«Первые 10 минут неполного часа на парковке будут бесплатными, а начиная с 11 минуты взимается полная часовая оплата. Также при условии стоянки менее 10 часов используется почасовая оплата», — прокомментировал новые тарифы заместитель гендиректора аэропорта Борисполь по коммерческой деятельности и стратегическому развитию Георгий Зубко.

В настоящее время около терминала D действуют три одноуровневые стоянки, на которых используется только почасовой тариф — 30-40 грн в час. Таким образом, цена за стоянку автомобиля в течение суток на них обходится в 720-960 грн. На отдаленных парковках действует льготный суточный тариф в размере 80 грн.