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Средняя цена авиабилета в Украине упала в 10 раз с 2013 года

Средняя цена авиабилета в Украине упала в 10 раз с 2013 года

Украинские аэропорты в 2018 году обслужили рекордное количество пассажиров, при этом средняя цена авиабилета в Украине по сравнению с 2013 годом уменьшилась почти в 10 раз.

Об этом написал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

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“За 2018 год через украинские аэропорты перевезено рекордное количество пассажиров – более 20,5 млн человек. Из них 30% – лоукостами. Средняя цена авиабилета по сравнению с 2013 годом упала почти в 10 раз”, – говорится в сообщении.

По его словам, «Киев-Борисполь Экспресс» перевез за 5 месяцев более 300 тысяч пассажиров. На рейс уже выходят два поезда одновременно, чтобы удовлетворить спрос. Менее 0,2% непредвиденных остановок.

“В аэропорту Борисполь круглосуточно работают два терминала: D и F. В этом месяце открываем парковку напротив терминала D – «долгострой» с 2012 года. Пассажиропоток продолжает рекордный рост”, – добавил Омелян.

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По материалам Finance.UA
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