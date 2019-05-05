Аэропорт "Борисполь" откроет многоуровневый паркинг

Международный аэропорт “Борисполь” откроет первую очередь многоуровневого паркинга для пассажиров 23 мая.

Об этом сообщил коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко в Facebook

“23 мая мы открываем первую очередь многоуровневого паркинга для пассажиров и продолжаем развитие аэропорта”, – написал он.

По его словам, сейчас в “Борисполе” действует 12 парковок, это около 3000 паркомест, однако их недостаточно в сезон пиковой нагрузки.

Какова стоимость парковки?

Стоимость услуг паркинга составит 30 гривен в час.

Каким способом можно будет рассчитаться?

Предусмотрен как наличный, так и безналичный расчет.

В чем современность нового паркинга?

Предусмотрена индикация свободных паркомест, система видеонаблюдения с распознаванием автомобильных номеров и водителя. Паркинг оборудован современной автоматизированной системой управления, аналогичное оборудование используется в аэропортах Вены, Heathrow (Лондон), Гонконге, Dubai International Airport и Schiphol (Нидерланды).