День финансов, 2 мая: новые правила техосмотра, закон о ЖКХ и сервис от Пенсионного фонда

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Четверг, 2 мая. Какие нововведения ждут украинцев с первых дней мая.
Изменились правила техосмотра. С 1 мая обновили формат документа, который подтверждает успешное прохождение проверки технического состояния транспортным средством. По новым правилам, бумажный бланк протокола будет выдаваться в комплекте с самоклеющейся меткой радиочастотной идентификации. Водитель должен будет закрепить эту метку в правой верхней части ветрового стекла, с его внутренней стороны.
Подешевел газ для населения. С начала мая в Украине начинает действовать новая цена на газ для населения. Так, цена будет составлять 8247 гривен за тысячу кубометров. Ранее цена составляла 8550 гривен.
Новый закон о ЖКХ. Также вступил в силу новый закон о ЖКХ. Закон предусматривает начисление штрафа за несвоевременную оплату услуг, а также ряд других важных изменений. Например, внедрение договоров на предоставление комуслуг, монетизацию субсидий. Подробнее здесь.
Перейти на бойлеры станет сложнее. С новым законом о ЖКУ будет сложнее отказаться от услуг центрального отопления и горячего водоснабжения. Заменить коммунальный сервис на частный котел или бойлер в отдельно взятой квартире можно будет лишь в том случае, если не менее половины жильцов уже отрезали свои апартаменты от общей трубы.
Новый сервис от Пенсионного фонда. В Пенсионном фонде Украины заявляют, что вскоре подать заявку на оформление пенсии можно будет онлайн. Для этого необходимо будет отсканировать пакет документов и заявление, чтобы потом документы в электронном виде могли автоматически обработать в Пенсионном фонде.
Самая красивая купюра года. Международное сообщество банкнот признало 10 канадских долларов самой красивой купюрой 2018 года. На одной стороне купюры изображена Виола Десмонд – известная правозащитница, боровшаяся за расовое равенство в Канаде. На обратной стороне изображен музей прав человека в Виннипеге.
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