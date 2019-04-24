Украинцам ограничили переход на бойлеры и автономное отопление

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Украинцев ограничили в праве отказаться от услуг центрального отопления и горячего водоснабжения.
“Заменить коммунальный сервис на частный котел или бойлер в отдельно взятой квартире можно будет лишь в том случае, если не менее половины жильцов уже отрезали свои апартаменты от общей трубы”, – говорится в сообщении Минрегиона.
Отмечается, что такие нормы содержит проект порядка отключения от централизованного отопления и подачи горячей воды, размещенный на сайте Минрегиона.
Свои инициативы чиновники объясняют положениями нового закона о ЖКУ, который вступил в силу 1 мая 2019 года. В частности, он предусматривает право владельца квартиры отказаться от указанных коммунальных услуг лишь в том случае, если к моменту запуска закона не менее половины собственников жилья и нежилых помещений уже отказались от них. “Но даже если такое условие соблюдается, жильцу, желающему перейти на автономное отопление и нагрев воды, придется пройти непростую процедуру”, – подчеркивает издание.
Заявки на отключение будет собирать местные власти. Последние же должны будут разместить на официальном сайте полный перечень домов, в которых уже отключены от централизованных услуг половина и более квартир. В заявлении человеку нужно будет выписать причины отключения, а также указать альтернативы, которыми тот намерен заменить коммунальную услугу.
В ответ комиссия должна будет дать рекомендации, как именно можно технически реализовать отключение, а также посоветовать, где и в каком объеме собирать техусловия для подготовки проектной документации. Все затраты по разработке последней лягут на плечи инициатора отключения. А саму процедуру должны провести в срок до 1 октября и при условии, что она не помешает дальнейшему снабжению других квартир общегородским отоплением и горячей водой.
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