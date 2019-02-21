День финансов, 27 февраля: дедолларизация для Украины, схема — «стань миллионером», энергетический «безвиз» с Европой

В среду, 27 февраля в Киеве состоялся второй Украинский Валютный Форум. Finance услышал очень много интересного о валютной либерализации и не только об этом. Рассказываем и вам:

Дедолларизация для Украины. Как отметил заместитель Председателя Национального банка Украины Олег Чурий после принятия Закона «О валюте и валютных операциях» уже удалось снять более 30 ограничений. Либерализация будет продолжена при условии макрофинансовой стабильности. Кроме того, по словам заместителя председателя НБУ, веское направление развития – дедолларизация.

Большая учетная ставка – больше депозитов. Рост уровня процентных ставок на рынке из-за увеличения НБУ учетной ставки будет обеспечивать приток депозитов. Такое мнение высказал на втором Украинском Валютном Форуме Виталий Шапран, главный эксперт Совета НБУ. Более того, такая политика НБУ, как утверждает эксперт, должна увеличивать монетизацию ВВП.

Новые акценты финмониторинга. Как отметил Виталий Черняк, заместитель директора департамента – начальник управления Департамента финансового мониторинга НБУ, среди главных акцентов рискоориентированного надзора: наличные и схемные операции, фиктивное предпринимательство, публичные деятели (PEP), идентификация UBO (КБВ), финансирование терроризма. В то же время НБУ не фокусируется на обычных операциях граждан и реальном бизнесе.

Тот же Черняк на Валютном Форуме рассказал о схеме – «стань миллионером», с помощью которой публичные лица создают себе «искусственный официальный доход». Такая схема заключается в перепродаже ценных бумаг с помощью торговцев на биржах. В ее рамках проводится цепочка перепродаж ценных бумаг.

Между тем за стенами второго Валютного Форума:

Порошенко хочет “энергетического безвиза». Украина должна проложить линии электропередачи в Европу и выйти на европейский энергетический рынок с собственной продукцией, говорит Президент Украины.

“Минималка” в Украине должна вырасти вдвое. Минимальная зарплата в Украине должна вырасти с нынешних 150 долларов до 300 долларов. Это является задачей Кабинета Министров, “заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства. Ранее премьер-министр отмечал, что “минималка” в Украине за последние три года уже выросла втрое – в долларовом эквиваленте с около 50 долларов в 2016 году до 150 долларов в 2019 году.

В правительстве также предлагают не менять налоги ИТ-сектору. Владимир Гройсман хочет не менять регуляторную среду и налоговую базу для работников ИТ-отрасли в течение следующих 5-10 лет. По словам премьера, это поможет сделать деятельность в секторе ИТ более предсказуемой и привлекательной.