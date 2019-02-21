День финансов, 26 февраля: причины повышения пенсий, закрытие iPay от Привата, риски для мировой экономики

Вторник, 26 февраля. Продолжат ли реализовывать Hyperloop в Украине, и о каких мировых рисках предупреждает The Economist.

В Украине повышают пенсии. Причины и возможности. В марте-апреле 2019 года пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат 2410 гривен компенсации. Также с 1 марта 2019 года пенсия вырастет для 8 млн пенсионеров. В правительстве утверждают, что повышение пенсий в марте происходит независимо от будущих президентских выборов. Ресурсы для повышения пенсий появились от массовой растаможки “еврономеров”. И о повышении пенсий с марта было объявлено задолго до начала процесса растаможки и выборов.

На каком этапе реализация гиперлуп в Украине. В Мининфраструктуры рассказывают, что продолжают реализовывать положения Меморандума Hyperloop Transportation Technologies. 17.08.18 была проведена встреча с директором HTT, где договорились о совместном проекте в городе Днепре. Также уже обсуждались вопросы безопасности перемещения на транспорте пятого поколения, и ряд других технических вопросов.

ПриватБанк закрывает сервис iPay. iPay – бесконтактный мобильный эквайринг, который позволял малому и среднему бизнесу принимать платежи картами через смартфоны и планшеты – закрывают. Но на его место обещают внедрить альтернативный сервис – miniPOS. Это мини-терминалы, которые также работают в связке со смартфонами и планшетами. В ПриватБанке говорят, что просто переходят на более современные технологии приема карт через смартфоны.

Украинцев стали чаще не пускать в страны ЕС. В 2018 году количество отказов украинцам во въезде в страны ЕС выросло на 55%. Главная причина – отсутствие документов, которые объясняют цель поездки, и отсутствие средств для существования. Также отказывают из-за отсутствия действующей визы или разрешения на проживание.

ТОП-10 рисков для мировой экономики от The Economist. По прогнозам журнала, перспективы мировой экономики ухудшаются. В The Economist полагают, что в 2019 году темпы ее роста замедлятся до 2,8%, а в 2020 году — до 2,6%. Но в реальности темпы роста могут оказаться даже ниже прогнозируемых. По мнению составителей рейтинга, к такому исходу может привести реализация нескольких рисковых сценариев.

Стратегическая задача для Украины. Гройсман называет одну из стратегических задач правительства – достижение энергетической независимости и постепенный отказ от импорта топлива в будущем. Но считает, что обеспечить себя ресурсами, добиться устойчивости энергосферы и закрепить энергонезависимость Украина сможет в ближайшие 5 лет.