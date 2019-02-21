Гройсман назвал стратегическую задачу для Украины

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Одна из стратегических задач правительства – достижение энергетической независимости и постепенный отказ от импорта топлива в будущем.
Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«Для нас важно достичь энергонезависимости, – сказал Гройсман. – И мы найдем возможности, чтобы национальная газодобывающая компания («Укргаздобыча» – ред.) была эффективной и достигла целей, которые стоят перед государством в целом. Наша задача – больше добывать и производить, эффективно потреблять и из страны импортера превратиться в страну, которая обеспечивает ресурсом себя сама».
Глава правительства подчеркнул, что любое торможение программы наращивания добычи ресурсов, прежде всего, газа – недопустимо.
По словам Гройсмана, обеспечение полного объема потребностей собственным газом позволит ввести новые формулы справедливого ценообразования на ресурс. “Сейчас надо использовать все возможности, – добавил премьер-министр. – В ближайшие 5 лет мы можем достичь цели, которая стоит перед нами – обеспечить себя ресурсами, обеспечить устойчивость энергосферы и закрепить энергонезависимость”.
По данным Министерства энергетики и угольных ресурсов Украины, в 2018 году общая добыча газа составила почти 21 млрд кубометров. Сегмент добычи демонстрирует положительную динамику три года подряд. Вместе с тем, отмечают в правительстве, темпы роста добычи должны быть выше.
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