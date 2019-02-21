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«ПриватБанк» закрывает сервис iPay

«ПриватБанк» закрывает сервис iPay

“ПриватБанк” закрывает сервис iPay – свой бесконтактный мобильный эквайринг, который позволял малому и среднему бизнесу принимать платежи картами просто через смартфоны и планшеты.

Об этом пользователям сервиса сообщили в рассылке.

Окончательно его закроют 28 июня 2019 года. iPay превращает смартфон в POS-терминал. Чтобы принять платеж по карте с помощью смартфона, не нужно покупать и устанавливать мини-терминал – достаточно сканировать карту камерой смартфона из приложения iPay и подтвердить платеж.

Точное количество пользователей iPay в “ПриватБанке” не раскрывают, однако сообщают, что за последнее время через него проходило очень мало транзакций.

Место сервиса займет альтернативный сервис – miniPOS. Это мини-терминалы, которые также работают в связке со смартфонами и планшетами.

В “ПриватБанке” замену на miniPOS объясняют переходом на более современные технологии приема карт через смартфоны.

“Кубики” для чтения магнитных карт были революционным решением 9 лет назад. Сегодня мы обновляем этот сервис. miniPOS работают с любыми устройствами по Bluetooth и принимают как магнитные карты, так и чиповые и бесконтакт”, – комментирует пресс-секретарь “ПриватБанка”.

Обновленный сервис включает сервисное приложение miniPOS, оплаты с его помощью защищены PIN-кодом. Осуществить переход можно на странице сервиса.

По материалам AIN.UA
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