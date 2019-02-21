Пенсионерам единовременно выплатят 2410 гривен компенсации

В марте-апреле 2019 года пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексацию в размере 2410 гривен.

Об этом во время совещания с участием президента Петра Порошенко заявил министр социальной политики Андрей Рева.

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“В 2019 году предлагается им (пенсионерам – ред.) осуществить доплату к пенсии 2410 гривен. Почему именно идет речь о такой выплате? Речь идет о дополнительном ресурсе, который был получен от закона об авто на “еврономерах”, – сказал Рева.

Он заявил, что впервые явление, приносившее ущерб всей стране, повернули в пользу определенным категориям граждан. То есть средства от растаможивания “еврономеров” в полном объеме были направлены на такие выплаты. Это инициатива президента.

По его словам, 2410 гривен – это фактически та сумма, которую людям не заплатили в 2015-2016 годах, когда была остановлена ​​индексация пенсии. Эта сумма будет выплачена в марте-апреле 2019 года.

“Мы нашли возможность вернуть пенсионерам, получающим самый низкий уровень пенсии, индексацию 2015-2016 годов. По расчетам это показатель инфляции, который умножается на уровень прожиточного минимума. Мы вышли на сумму 2410 гривен каждому, у кого пенсия ниже минимальной и минимальная”, – заявил президент Петр Порошенко.

Он пояснил, что этот механизм распространяется на тех, кто в результате индексации, которая возобновится с 1 марта, получат небольшую сумму – 100-200-300 гривен.

“Будут и те, кто (вследствие индексации – ред.) получат 800-900-1000, им компенсировать не нужно. А тем, кто получает 100 и 200 – они получат 2410 гривен в течение марта и апреля в качестве компенсации индексации 2015-2016 годов” , – заявил президент.

Рева добавил, что речь идет не о всех пенсионерах, а о тех, у кого есть полный страховой стаж. “Это те люди, которые реально, добросовестно и честно работали”, – сказал министр.