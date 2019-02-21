В Кабмине объяснили, почему пенсии повышают сейчас

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Вице-премьер-министр Павел Розенко уверяет, что повышение пенсий в марте происходит независимо от будущих президентских выборов, а из-за наличия ресурсов, полученных от растаможки “евроблях”.
Об этом он сказал в эфире Прямого.
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“Хочу напомнить пример 2017 года, когда в октябре-месяце, когда мы получили за счет повышения минимальной заработной платы дополнительный ресурс 20 миллиардов гривен, то сразу провели 1 октября 2017 года осовременивание пенсий. Так же и сегодня автоматически производится осовременивание пенсий для 10 миллионов пенсионеров”, – заявил чиновник.
По его словам, действительно, есть определенная несправедливость в том, что получают самый большой перерасчет пенсий люди с большим стажем работы и если они вышли из высоких зарплат, но есть целый ряд категорий граждан – это в первую очередь люди, которые работали в сельском хозяйстве, в бюджетной сфере, в медицине, образовании – где были маленькие зарплаты еще при СССР.
Розенко также добавил, что ресурсы для повышения пенсий появились от массовой растаможки “евроблях”.
Стоит отметить, что о повышении пенсий с марта было объявлено задолго до начала процесса растаможки, когда еще не было известно, сколько денег получит бюджет.
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