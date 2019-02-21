Украинцев стали чаще не пускать в страны ЕС: главные причины

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Количество отказов гражданам Украины во въезде в страны Евросоюза и Шенгена в течение 2018 году выросло на 55% по сравнению с показателем 2017 года, и составило 57 593 случая по сравнению с 37 114 в 2017. Главной причиной остается нехватка документов для пересечения.
Об этом сообщает ГО “Европа без барьеров” со ссылкой на ежегодный анализ рынков Европейского агентства границ и береговой охраны (Frontex), опубликованный 20 февраля 2019 года.
Около 53 тысяч отказов гражданам Украины произошло на наземной границе. Больше всего на польской – 46 184 гражданам.
Двумя главными причинами отказов считают отсутствие документов, обосновывающих цель поездки и условия пребывания, а также отсутствие достаточных средств для существования.
Также среди распространенных причин – отсутствие действующей визы или разрешения на проживание, отсутствие неиспользованных дней в рамках 180-дневного периода, наличие записи в отношении лица в Шенгенской информационной системе. Кроме вышеупомянутого продолжают происходить случаи, когда украинцы пытаются пересечь границу без загранпаспорта.
В то же время по другим миграционным показателям ситуация менее проблематична.
Так, по количеству неурегулированных мигрантов из Украины на территории ЕС в 2018 году зафиксирован рост на 11% – с 32 608 до 36 251. Однако при этом украинцев, которые превысили срок пребывания в ЕС, в основном обнаруживают во время добровольного выезда из стран ЕС, а не на территории государств-членов.
Использование поддельных документов гражданами Украины в 2018 году продолжало снижаться и составило 401 случай.
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