Украинцев стали чаще не пускать в страны ЕС: главные причины

Количество отказов гражданам Украины во въезде в страны Евросоюза и Шенгена в течение 2018 году выросло на 55% по сравнению с показателем 2017 года, и составило 57 593 случая по сравнению с 37 114 в 2017. Главной причиной остается нехватка документов для пересечения.

Об этом сообщает ГО “Европа без барьеров” со ссылкой на ежегодный анализ рынков Европейского агентства границ и береговой охраны (Frontex), опубликованный 20 февраля 2019 года.

Около 53 тысяч отказов гражданам Украины произошло на наземной границе. Больше всего на польской – 46 184 гражданам.

Двумя главными причинами отказов считают отсутствие документов, обосновывающих цель поездки и условия пребывания, а также отсутствие достаточных средств для существования.

Также среди распространенных причин – отсутствие действующей визы или разрешения на проживание, отсутствие неиспользованных дней в рамках 180-дневного периода, наличие записи в отношении лица в Шенгенской информационной системе. Кроме вышеупомянутого продолжают происходить случаи, когда украинцы пытаются пересечь границу без загранпаспорта.

В то же время по другим миграционным показателям ситуация менее проблематична.

Так, по количеству неурегулированных мигрантов из Украины на территории ЕС в 2018 году зафиксирован рост на 11% – с 32 608 до 36 251. Однако при этом украинцев, которые превысили срок пребывания в ЕС, в основном обнаруживают во время добровольного выезда из стран ЕС, а не на территории государств-членов.

Использование поддельных документов гражданами Украины в 2018 году продолжало снижаться и составило 401 случай.