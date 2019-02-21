The Economist назвал ТОП-10 рисков для мировой экономики в этом году

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Эксперты британского журнала The Economist составили новый рейтинг угроз мировой экономике.
В докладе указано, что перспективы мировой экономики ухудшаются. Эксперты The Economist полагают, что в 2019 году темпы ее роста замедлятся до 2,8% (в 2018 году прирост составил 2,9%), а в 2020 году — до 2,6%.
В реальности темпы роста могут оказаться даже ниже прогнозируемых, предупреждает The Economist. По мнению составителей рейтинга, к такому исходу может привести реализация нескольких рисковых сценариев.
«Наряду с растущей геополитической неопределенностью существуют серьезные уязвимости в крупнейших экономиках, в том числе значительное долговое время в Китае, США и Италии, а также на развивающихся рынках. В случае плохого управления эти слабости могут значительно усилить спад, охлаждая мировую экономику», — говорится в отчете.
В топ-10 угроз мировой экономике в 2019 году эксперты The Economist относят также:
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