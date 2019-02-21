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The Economist назвал ТОП-10 рисков для мировой экономики в этом году

The Economist назвал ТОП-10 рисков для мировой экономики в этом году

Эксперты британского журнала The Economist составили новый рейтинг угроз мировой экономике.

В докладе указано, что перспективы мировой экономики ухудшаются. Эксперты ​The Economist полагают, что в 2019 году темпы ее роста замедлятся до 2,8% (в 2018 году прирост составил 2,9%), а в 2020 году — до 2,6%.

В реальности темпы роста могут оказаться даже ниже прогнозируемых, предупреждает The Economist. По мнению составителей рейтинга, к такому исходу может привести реализация нескольких рисковых сценариев.

​«Наряду с растущей геополитической неопределенностью существуют серьезные уязвимости в крупнейших экономиках, в том числе значительное долговое время в Китае, США и Италии, а также на развивающихся рынках. В случае плохого управления эти слабости могут значительно усилить спад, охлаждая мировую экономику», — говорится в отчете.

В топ-10 угроз мировой экономике в 2019 году эксперты The Economist относят также:

  • возможность перерастания конфликта между США и Китаем в полномасштабную торговую войну;
  • замедление экономики США, ведущее к росту числа компаний, сокращающих объем инвестиций и численность персонала и в то же время испытывающих трудности с погашением долгов;
  • широкомасштабный кризис на развивающихся рынках из-за собственных проблем и эскалации торговой войны между США и Китаем;
  • вероятность обвала экономики КНР (в 2018 году ее ВВП, согласно предварительным оценкам, вырос на 6,6%, что стало худшим результатом за 28 лет);
  • резкий скачок цен на нефть в результате возникновения дефицита поставок;
  • начало военных действий из-за споров о принадлежности островов в Южно-Китайском море — архипелаг Спратли (на него претендуют Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней), Парасельские острова (претендуют КНР, Тайвань и Вьетнам) и рифы Скарборо (претендуют КНР, Тайвань и Филиппины);
  • нанесение серьезного вреда большим сегментам интернета в результате кибератак;
  • начало военных действий на Корейском полуострове;
  • выход Великобритании из состава Евросоюза без сделки (no-deal Brexit);
  • начало банковского кризиса в Италии из-за политической и финансовой нестабильности в стране.
По материалам РБК
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