Пенсии повысят: Порошенко подсчитал, скольким украинцам рассчитывать на рост выплат

Рост пенсий с 1 марта 2019 года коснется более чем восьми миллионов пенсионеров. В дальнейшем повышение будет производиться ежегодно, что предусмотрено пенсионной реформой.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с представителями правительства по вопросам индексации пенсий.

“С 1 марта правительство вводит новую практику – автоматическую индексацию пенсий. По результатам индексации, пенсии вырастут более чем для восьми миллионов пенсионеров”, – подсчитал Порошенко.

Он напомнил, что для некоторых категорий украинцев, например, военных пенсионеров, повышение выплат уже произведено.

“С 1 марта состоится индексация, которая будет проходить постоянно”, – подчеркнул президент.

Порошенко заверил, что повышение пенсий в Украине является элементом масштабной борьбы с бедностью.

“Экономический рост в 2018 году составил 3,4%. Укрощена инфляция, сокращен дефицит бюджета, золотовалютные резервы увеличиваются. И поэтому мы можем перейти к важнейшей задаче – борьбе с бедностью. … Мы повышаем пенсии. … Это – стратегия борьбы с бедностью, но не пустыми обещаниями, а выполнением работы”, – заявил Порошенко.

С 1 января 2019 г. минимальная пенсия уже была повышена для тех пенсионеров, которым уже исполнилось 65 лет и чей стаж работы превышает 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин). Кроме этого, минпенсии будут пересчитаны в 2019 г. еще дважды ввиду роста прожиточного минимума:

с 1 июля – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1564 грн;