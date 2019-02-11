День финансов, 14 февраля: горячая линия по растаможке, новые тарифы на тепло, субсидия через Укрпочту

Четверг, 14 февраля. О том, как не потерять субсидию и что делать с переплатой за отопление.

Цена растаможки по телефону. ГФС открыла горячую линию, где можно узнать ценовую информацию на авто с “еврономерами”. Чтобы получить телефонную консультацию, необходимо озвучить VIN-код автомобиля и календарный год выпуска. Работает call-центр ежедневно с 9.00 до 21.00.

Укрпочта начнет доставлять субсидии. “Укрпошта” в марте-мае 2019 года в рамках реализации пилотного проекта доставит монетизированные субсидии на оплату ЖКХ. О начислении субсидии компания проинформирует персональным сообщением. Такие субсидии будут приходить в день получения пенсии.

Однако с субсидиантами-должниками начнут бороться. Органы соцзащиты будут отказывать в назначении субсидий на следующий год при наличии задолженности за отопительный период более 340 грн и сроком более одного месяца. Кроме того, планируется ввести комбинированный механизм контроля. То есть, должников, которые получали субсидию наличными, будут переводить на безналичную форму получения субсидий.

Новые тарифы на тепло. Киевляне получат в феврале новые платежки за январь с повышенными тарифами. Тарифы на отопление для потребителей со счетчиками – 1654 гривны за 1 Гкал. Тарифы на отопление для потребителей без счетчиков – 38,50 гривен за кв. м в отопительный. сезон.

В то же время в “Киевтеплоэнерго” уточнили по поводу переплаты за отопление. Переплаты за отопление и горячую воду, которые образовались при расчетах с “Киевэнерго”, не будут учитываться новым поставщиком. Тем, у кого после 1 мая 2018 образовалась переплата, советуют обратиться к “Киевэнерго” для возврата средств. На возврат переплаты не имеют права те категории граждан, у которых такая переплата образовалась во время пересчета субсидий.

В Украине повысили пенсии. Почему? Размер средней пенсии в Украине в январе 2019 года увеличился до 2645,66 гривны. Это на 68,77 гривны больше, чем было в октябре 2018 года. В Минфине объясняют это повышением минимальной пенсии, принятой в 2017 году пенсионной реформой и, соответственно, “осовремениванием” пенсий. Кроме того, в 2019 году 1 июля произойдет перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1564 грн, и 1 декабря – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1638 грн.