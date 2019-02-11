ГФС по телефону сможет предоставить информацию о ценах растаможки авто на "еврономерах"

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ГФС открыта телефонная «горячая линия» по ценовой информации на транспортные средства с иностранной регистрацией.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
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Государственная фискальная служба запустила «горячую линию», где можно узнать ценовую информацию на транспортные средства, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.
Какие данные должны предоставить заинтересованные лица для получения телефонной консультации?
Как работает call-центр?
Ежедневно с 9.00 до 21.00 синхронно с отделами таможенного оформления таможен ГФС.
Какой телефон call-центра? (044) 481-19-61.
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