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Переплаты киевлян за тепло не будут учтены новым поставщиком

Переплаты киевлян за тепло не будут учтены новым поставщиком

Переплаты за отопление и горячую воду, которые образовались при расчетах с “Киевэнерго”, не будут учитываться новым поставщиком.

Об этом сообщила финансовый директор КП “Киевтеплоэнерго” Екатерина Саркисова.

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Тем, у кого после 1 мая 2018 образовалась переплата, советуют обратиться непосредственно к “Киевэнерго” для возврата средств.

“Те, кто переплатил, обращаются с заявлениями непосредственно к компании “Киевэнерго”. Подача заявлений на возврат переплат происходит через центры коммунального сервиса в Киеве”, – сообщила Саркисова.

Однако на возврат переплаты не имеют права те категории граждан, у которых такая переплата образовалась во время пересчета субсидий.

Что касается задолженностей, то они были переданы новому поставщику услуг в рамках мирового соглашения, подписанного в октябре 2018 года, то есть погашать долги за теплоснабжение следует в “Киевтеплоэнерго”.

По материалам УНН
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