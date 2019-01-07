День финансов, 10 января: о кредитных картах, повышении цен на газ и карьерных советниках

10 января, четверг. Условие от МВФ, рецепт от Коболева, обещания от Гройсмана.

Повышение цен на газ. Условие от МВФ. С 1 мая 2019 года цены на газ для населения повысят на 15%. Такое условие выдвигает МВФ по программе stand-by для Украины. Также в 2020 году планируется приравнять цены на газ к рыночным.

Количество пенсионеров. Статистика ПФ. В Пенсионном фонде зарегистрировано 7 млн 190,5 тысяч пенсионеров. Наибольшее количество пенсионеров получают выплаты в Приватбанке – 3 586,8 тыс. лиц.

Узнать реальное количество субсидиантов. “Рецепт” от Коболева. “Именно дав деньги потребителям, мы сможем четко отследить, какие абоненты не существуют, ведь деньги воруются именно из-за несуществующих абонентов”, – говорит глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев. Он утверждает, что абсолютное большинство облгазов имеют в своих реестрах фиктивные адреса. И процесс проверки может быть завершен только после перевода средств всем реальным потребителям.

Что важно знать о кредитных картах. Подсказки от finance. Кредитную карту можно использовать как пластиковый кошелек, на котором просто хранятся деньги. Или… как удобный и выгодный платежный инструмент. Если вам по душе последний вариант – finance.ua собрал 9 вещей, которые должен знать каждый продвинутый пользователь кредиток.

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Карьерные советники. Помощь от Минсоцполитики. В Украине 1,7 млн безработных. При этом менее 21% из них регистрировались в государственной службе занятости. Но, в Минсоцполитики утверждают, что в нашей стране появится новая система обслуживания, которая с помощью карьерных советников сможет работать с каждым безработным индивидуально.

Рекордные дорожные работы. Обещание Гройсмана. По его словам, текущий год станет рекордным для Украины по строительству дорог. Также, в этом году правительство сосредоточится на развитии образования и медицины, повышении энергоэффективности и энергонезависимости.