Из 1,7 млн безработных только 20% зарегистрированы в государственной службе занятости - Минсоц

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Количество безработных в Украине, рассчитанное по методике Международной организации труда, в течение 2018 года составило 1,7 миллиона человек. При этом менее 21% из них регистрировались в государственной службе занятости.
В Минсоцполитики сообщают, что такое явление характерно для большинства стран Европы, ведь люди больше склонны полагаться на неформальные контакты, чем искать работу в государственной службе занятости.
«Вы просите друга или родителей помочь вам, или, возможно, брат сестры вашего отца знает кого-то, у кого есть вакансии. Люди полагаются больше на неформальные связи, чем на государственные службы занятости по всей Европе», – сообщила эксперт Международной организации труда Валли Корбанезе, передает пресс-служба Минсоцполитики.
По ее словам, согласно проведенному в 2013 году исследованию правительства стран ЕС тратили около 1,5% ВВП на трудоустройство безработных молодых людей, которых насчитывалось около 30 миллионов человек.
Новая система обслуживания государственной службы занятости в Украине предусматривает:
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