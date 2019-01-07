Гройсман обещает рекордные дорожные работы в 2019 году

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Текущий год станет рекордным для Украины по строительству дорог.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
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“Я считаю, что это будет рекордный год строительства украинских дорог, будем реализовывать ряд других программ, в том числе в различных секторах экономики, поддержка аграрного сектора, фермерства”, – заявил премьер.
По его словам, среднесрочное планирование позволит экономике развиваться и обеспечить стабильность многих процессов в государстве.
“Я подчеркиваю, что нам надо обеспечить финансовую стабильность. Среднесрочное планирование позволит нам расширить горизонт планирования для всех, в том числе и местных бюджетов”, – сказал Гройсман.
Он добавил, что правительство в этом году сосредоточится на развитии образования и медицины, повышении энергоэффективности и энергонезависимости.
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