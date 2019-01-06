«Киевавтодор» объявил тендер на 10 млн на ремонт Крещатика

«Киевавтодор» отремонтирует улицу Крещатик и площадь Независимости.

Об этом говорится в тендере на портале госзакупок Prozorro.

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Стоимость разработки проекта реконструкции Майдана составляет около 5,5 млн гривен, Крещатика – 10 миллионов.

Главную улицу и главную площадь страны реконструируют с учетом потребностей людей с инвалидностью и велосипедистов. Также обустроят тротуары улиц, прилегающих к Крещатику. Работы планируют закончить до конца 2020 года.

Напомним, Кличко анонсировал начало строительства метро на Виноградарь, а в метро рассказали, когда оно начнется. В метро также появился поезд «украинской идентичности». Станцию ​​метро «Политехнический институт» адаптируют для людей с проблемами зрения.