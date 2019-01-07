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В Украине 7 млн пенсионеров - Пенсионный фонд

В Украине 7 млн пенсионеров - Пенсионный фонд

В Украине зарегистрировано 7 млн 190,5 тысяч пенсионеров.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

В ПФУ отмечают, что наибольшее количество пенсионеров получают выплаты в Приватбанке – 3 586,8 тыс. лиц, в Ощадбанке – 2 693,7 тыс., в Райффайзен Банке Аваль – 397,4 тыс., в других банках – 512,6 тыс. лиц.

Мои fiнансы:

  • С 1 января 2019 года лица, старше 65 лет и со стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 – для мужчин имеют пенсию 1669 гривен.
  • С 1 января 2019 года военные пенсионеры имеют пенсию 4656 гривен.
  • 1 марта 2019 года произойдет перерасчет пенсий для других категорий.
По материалам Корреспондент.net
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