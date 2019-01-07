В Украине 7 млн пенсионеров - Пенсионный фонд

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В Украине зарегистрировано 7 млн 190,5 тысяч пенсионеров.
Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда.
В ПФУ отмечают, что наибольшее количество пенсионеров получают выплаты в Приватбанке – 3 586,8 тыс. лиц, в Ощадбанке – 2 693,7 тыс., в Райффайзен Банке Аваль – 397,4 тыс., в других банках – 512,6 тыс. лиц.
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