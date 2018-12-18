День финансов, 21 декабря: транш от МВФ, электронный кабинет автовладельца, рост валового внешнего долга

Пятница, 21 декабря: Про новый транш и старые долги.

Транш от МВФ по новой программе. Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018 года. Благодаря этому международные резервы Украины выросли до 20 млрд долларов

Безработицы в больших городах нет. Министр социальной политики Рева заявил, что проблемы безработицы в больших городах Украине нет. Он считает обоснованным снижение социальных норм, на которых базируется система начисления населению субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Валовой внешний долг Украины вырос. Валовой внешний долг Украины в третьем квартале 2018 года вырос на 985 млн долл., или на 0,9% – до 114,742 млрд долл. Также сообщается, что с начала года валовой внешний долг сократился на 709 млн долл.

Субсидий стали выдавать меньше. По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в ноябре получали 3,349 млн семей. По сравнению с январем-октябрем 2017 года количество семей, которым назначены субсидии, уменьшилось на 52,6%.

“Зарплата на 200-300 евро меньше, чем в Европе, но быть дома”. Как утверждает премьер-министр Владимир Гройсман, если украинцам будут платить умеренно достойную зарплату, никто никуда не поедет. Напомним, что средняя заработная плата по стране на октябрь 9,2 тыс. грн.

В Украине запускают электронный кабинет автовладельца. В кабинете будет доступна первичная регистрация автомобиля, а также сервисы, связанные с информацией об автомобиле: в частности, по номеру автомобиля можно будет узнать его полную историю, предыдущих владельцев, попадал ли автомобиль в аварию