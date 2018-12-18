Гройсман: украинцы могут получать на 200-300 евро меньше, чем в Европе, но быть дома

Если украинцам будут платить умеренно достойную зарплату, никто никуда не поедет.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью журналу “Країна”.

“Украинцы могут согласиться получать даже на 200-300 евро меньше, чем в Европе, но быть дома. И это должно быть выгодно всем.

В разговорах с инвесторами всегда говорю: размещайте здесь свое производство. Украинцы прекрасные работники. Сотни немецких предпринимателей настроены инвестировать сюда. Украина – благодатна сейчас”, – пояснил глава правительства.

Средняя заработная плата по стране на октябрь – 9,2 тыс. грн, рассказал премьер.

“До конца года будет 10 тысяч. Но надо расти дальше. Должна расти и квалификация, и оплата труда. Кстати, в бюджете заложили средства на подготовку профессиональных кадров до 2021 года”, – сказал Гройсман.