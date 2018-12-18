Рева: безработицы в больших городах нет

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Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что проблемы безработицы в больших городах Украине нет.
Об этом он сказал на заседании Верховной Рады в пятницу.
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“Учитывая, что в селе большая безработица остается, даже если человек не работает, ему может быть назначена субсидия через решение комиссии. Что касается городских жителей – пожалуйста, я готов лично помочь тем, кто не работает, если у них есть желание работать. Проблемы безработицы в больших городах на сегодня нет. Всем, кто не работает, нужно задать им один простой вопрос: почему?” – сказал Рева.
Отметим, заявление министра противоречит данным Государственной службы статистики. Даже в Киеве уровень безработицы населения трудоспособного возраста превышает 7% по методологии Международной организации труда.
Также Рева считает обоснованным снижение социальных норм, на которых базируется система начисления населению субсидий на жилищно-коммунальные услуги.
“В 2016 году было излишне начисленной субсидии в размере 16 млрд грн, в 2017 – 8 млрд грн, 2018 – 5 млрд грн. Это свидетельствует, что нормы потребления газа являются завышенными… Абсолютно правильная позиция правительства создать стимулы для экономного потребления – привести социальные нормативы потребления к фактическим”, – сказал Рева.
Он привел пример, что, по данным “Кировоградгаза”, потребители, не получающие субсидий, используют в месяц 2-3 куб. м газа для отопления на 1 кв. м, тогда как субсидианты – 4-5 куб. м.
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