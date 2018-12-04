День финансов, 7 декабря: 43% без сбережений, порядка 30 грн/$ зимой, 11 тыс. нарушений "еврономеров"

Пятница, 7 декабря. В чем хранить свои сбережения, какого курса ждать зимой, и кем опаснее всего работать в Украине:

Порошенко подписал закон о госбюджете на 2019 год. Президент Украины заявил, что подписал закон о государственном бюджете Украины на 2019 год. В частности, доходы общего фонда в следующем году намечено нарастить по сравнению с запланированными в этом году на 10,2% – до 928,53 млрд грн, а расходы – на 10,7%, до 1,006 трлн грн.

Курс зимой. Курс доллара в Украине вырастет до новогодних праздников, однако к концу зимы он не превысит психологическую отметку в 30 грн/$. Такой прогноз относительно колебаний американской валюты озвучил финансовый аналитик Виталий Шапран.

Со сбережениями и без. Почти половина украинцев – 43% – вообще не откладывают деньги. Всего 9-10% имеют небольшие сбережения, которых хватит максимум на два месяца. 8% считают, что обеспечены на 3-4 месяца. При этом по стране растет тенденция к запасливости по сравнению с февралем 2017-го откладывать деньги стали на 4% больше украинцев.

Кстати, если вы тот, кто привык получать максимум со своих сбережений – у нас хорошие новости. К программе “Бонус к депозиту” от finance.ua присоединился банк со 100% иностранным капиталом – Агропросперис банк. У финучреждения высокий рейтинг надежности депозитов на уровне ua1 по национальной шкале. Максимальный бонус от finance.ua к депозитам данного банка +1,25% годовых от вклада.

Данные по ДТП с «еврономерами». С января по ноябрь 2018 года в Украине автомобили с иностранной регистрацией более 11 тыс. раз попадали в дорожно-транспортные происшествия. Много это или мало, как считаете?

Новые тарифы от “Киевгаза”. ПАО “Киевгаз” опубликовало новые тарифы на газ для населения. Как отмечают в компании, в период отсутствия централизованного горячего водоснабжения норма потребления природного газа на плиту газовую устанавливается на уровне 5,4 куб. м на человека в месяц.

Пенсии без ограничений. Минсоцполитики хочет снять ограничения на максимальный размер пенсии. Как сообщили в пресс-службе Минсоцполитики, такая инициатива позволит справедливо увеличить размер пенсий для тех украинцев, чьи взносы в Пенсионный фонд увеличатся в результате снятия ограничений с базы начисления ЕСВ.

Самые опасные профессии в Украине. В Украине опаснее всего работать водителем. По оценкам Госслужбы по вопросам труда, чаще всего производственные травмы получают именно представители этой профессии. Сколько получают другие представители опасных профессий в Украине – здесь.