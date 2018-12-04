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"Киевгаз" опубликовал новые тарифы на газ для населения

"Киевгаз" опубликовал новые тарифы на газ для населения

ПАО “Киевгаз” опубликовало новые тарифы на газ для населения.

Как отмечают в компании, в период отсутствия централизованного горячего водоснабжения норма потребления природного газа на плиту газовую устанавливается на уровне 5,4 куб. м на человека в месяц.

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Если горячая вода отсутствует более 6 часов в сутки или более 30% общего времени подачи воды по суточному графику, в который не включается перерыв в поставке с 24:00 до 6:00, население не платит за пользование централизованным горячим водоснабжением.

Мои fiнансы:

  • 1 кубометр газа для квартир со счетчиками – 8,55 грн.
  • Жители квартир без газового счетчика28,21 грн в месяц за одного человека.
  • При отсутствии центрального горячего водоснабжения – 46,16 грн.
  • Пользование газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии счетчиков89,76 грн в месяц за жильца.

Средняя стоимость работ по установке газового счетчика (за счет заказчика):

  • Работа с материалами – 2500,00 грн. (Без учета крана, который устанавливается при необходимости).
  • Вызов мастера и обследование газового оборудования на предмет установки газового счетчика – 180 грн.
По материалам Finance.UA
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