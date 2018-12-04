"Киевгаз" опубликовал новые тарифы на газ для населения

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ПАО “Киевгаз” опубликовало новые тарифы на газ для населения.
Как отмечают в компании, в период отсутствия централизованного горячего водоснабжения норма потребления природного газа на плиту газовую устанавливается на уровне 5,4 куб. м на человека в месяц.
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Если горячая вода отсутствует более 6 часов в сутки или более 30% общего времени подачи воды по суточному графику, в который не включается перерыв в поставке с 24:00 до 6:00, население не платит за пользование централизованным горячим водоснабжением.
Средняя стоимость работ по установке газового счетчика (за счет заказчика):
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