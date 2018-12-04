Названы самые опасные профессии в Украине (инфографика)

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В Украине опаснее всего работать водителем.
По оценкам Госслужбы по вопросам труда, чаще всего производственные травмы получают именно представители этой профессии.
Только за ноябрь зафиксировано 8 смертельных случаев. Столько же водителей пострадало во время исполнения рабочих обязанностей за период с 20 по 30 октября.
По украинским законам, водители с опасными условиями труда могут брать дополнительный отпуск.
По оценкам аналитиков OLX, зарплата у водителей, которые подвержены повышенной опасности, в третьем квартале составила 15 тысяч гривен. Также эксперты подсчитали, что работники сферы транспорта и логистики являются самыми востребованными в Украине после специалистов ритейла. Большим спросом пользуются украинские водители за границей. Тем, у кого открыта категория СЕ, платят в Европе от тысячи евро.
Сколько получают представители опасных профессий в Украине:
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