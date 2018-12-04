Названы самые опасные профессии в Украине (инфографика)

В Украине опаснее всего работать водителем.

По оценкам Госслужбы по вопросам труда, чаще всего производственные травмы получают именно представители этой профессии.

Только за ноябрь зафиксировано 8 смертельных случаев. Столько же водителей пострадало во время исполнения рабочих обязанностей за период с 20 по 30 октября.

По украинским законам, водители с опасными условиями труда могут брать дополнительный отпуск.

По оценкам аналитиков OLX, зарплата у водителей, которые подвержены повышенной опасности, в третьем квартале составила 15 тысяч гривен. Также эксперты подсчитали, что работники сферы транспорта и логистики являются самыми востребованными в Украине после специалистов ритейла. Большим спросом пользуются украинские водители за границей. Тем, у кого открыта категория СЕ, платят в Европе от тысячи евро.

Сколько получают представители опасных профессий в Украине:

Бетонщик – 17 500 грн, 14 дней;

Водитель грузовика – 15 000 грн, 7 дней;

Машинист крана – 12 500 грн, 14 дней;

Электрогазосварщик – 12 000 грн, 14 дней;

Электромонтер – 11 000 грн, 14 дней;