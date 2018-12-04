В полиции раскрыли данные по ДТП с «еврономерами»

С января по ноябрь 2018 года в Украине автомобили с иностранной регистрацией более 11 тыс. раз попадали в дорожно-транспортные происшествия.

Об этом свидетельствуют данные полиции.

В частности, с января по ноябрь текущего года официально зафиксировано 11 170 аварий с участием «еврономеров». Из них 1977 аварий произошло в украинской столице.

Однако, мы уверены, что на самом деле таких ДТП было больше. Часто «еврономера», виновники аварии, не ждут, когда приедет полиция, и быстро исчезают в неизвестном направлении. Это признают сами правоохранители.

К тому же владельцы «еврономеров», как и другие участники ДТП, могут на месте заполнить Европротокол, без правоохранителей. Часто так и поступают. Данные про эти аварии не попадают в полицейскую базу.