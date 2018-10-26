День финансов, 31 октября: цены на новые устройства Apple, кредитки для студентов, платные услуги от BlaBlaCar

Среда, 31 октября. Концовка октября запомнилась нам следующими событиями:

Цены на новые продукты Apple. Вчера, 30 октября, компания Apple презентовала новый Macbook Air, iPad Pro и Mac Mini. В Украине продажи стартуют уже со следующего месяца. А уже сегодня ряд официальных партнеров Apple в Украине огласила рекомендованные розничные цены на новинки..

BlaBlaCar вводит платные услуги. Cервис BlaBlaCar с 1 ноября вводит платное бронирование мест. Если поездка составляет меньше чем 120 км – бронируется бесплатно. В случае, когда расстояние больше – бронь в этот день будет стоить 49 гривен, а в течении месяца – 59 гривен.

Кредитные карты для студентов. Какой студент откажется от льготного периода, в течение которого можно будет бесплатно пользоваться деньгами банка? Либо от кэшбэка даже при оплате коммуналки? Журналисты Finance.ua подобрали несколько кредиток, которые отлично подойдут студентам. Кстати, на Finance.ua работает и обширный сервис подбора кредитных карт, где любой читатель портала, вне зависимости от возраста и целей, может выбрать лучший для себя вариант. Бесплатно проводим расчет и показываем все опции.

Валидаторы от Кличко. В столице уже установили более 1200 валидаторов, сообщил мэр Киева. Электронный билет будет действовать на всех видах транспорта на основе электронной карты, которую можно будет пополнять. Форма билета представляет собой транспортную карту, банковскую карту, льготную карту, QR-код, ученический и студенческий билеты или гаджет с соответствующим приложением.

Рейтинги от Doing Business–2019. Украина заняла 71 место среди 190 стран мира в рейтинге легкости ведения бизнеса, который подготовил Всемирный банк. Отметим, что за 2014-2018 годы Украина поднялась в рейтинге на 24 позиции.

Порошенко и закон “маски-шоу стоп-2”. Президент Украины подписал так называемый закон “маски-шоу стоп-2” непосредственно на встрече с бизнесом в Киеве в среду. Закон упрощает привлечение к ответственности следователя, прокурора, правоохранителя, которые приняли незаконные решения об открытии криминального производства и которые потом были отменены судом. Попросту говоря – за неправомерное преследование бизнеса виновные будут нести персональную ответственность.