BlaBlaCar вводит платные услуги для пассажиров

Cервис BlaBlaCar, который помогает найти себе попутчика, с 1 ноября вводит платное бронирование мест.

Забронированное место вы сможете оплатить в приложении на смартфоне либо же на сайте. Саму поездку можно оплатить наличными водителю.

Стоимость проезда будет такой же, как проезд автобусом или поездом.

Сервис имеет рейтинг и профиль пользователя, где можно будет отследить платеж. Также в компании планируют расширять профиль.

Во Франции и Бразилии, например, проверяют ID пользователя для большей безопасности.

Как говорят в компании, полученные средства нужны для развития сервиса.

Мои fiнансы:

Если вы планируете воспользоваться поездкой, которая составляет меньше чем 120 км, то бронь бесплатная.

Если поездка больше, то бронь в этот день будет стоить 49 гривен, а в течении месяца – 59 гривен.

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