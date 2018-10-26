Кличко объяснил, как будет работать электронный билет

Завтра в Киеве начинает действовать электронный билет. В столице уже установили более 1200 валидаторов, к которым пассажиры будут подносить карты.

Об этом Владимир Кличко заявил на Kyiv Smart City Forum 2018.

Мэр столицы также напомнил, что метрополитен Киева стал пятым в мире, где начала действовать система бесконтактной оплаты. С момента введения ею уже воспользовались более 25 млн раз.

Мои fiнансы:

Где будет действовать: на всех видах транспорта на основе электронной карты, которую можно будет пополнять.

Форма билета: транспортная карта, банковская карта, льготная карта, QR-код, ученический и студенческий билеты, гаджет с соответствующим приложением.

Где приобрести: карту можно будет купить в кассах метрополитена, «Киевпастранса», муниципальных и коммерческих киосках.