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Кличко объяснил, как будет работать электронный билет

Кличко объяснил, как будет работать электронный билет

Завтра в Киеве начинает действовать электронный билет. В столице уже установили более 1200 валидаторов, к которым пассажиры будут подносить карты.

Об этом Владимир Кличко заявил на Kyiv Smart City Forum 2018.

Мэр столицы также напомнил, что метрополитен Киева стал пятым в мире, где начала действовать система бесконтактной оплаты. С момента введения ею уже воспользовались более 25 млн раз.

Мои fiнансы:

  • Где будет действовать: на всех видах транспорта на основе электронной карты, которую можно будет пополнять.
  • Форма билета: транспортная карта, банковская карта, льготная карта, QR-код, ученический и студенческий билеты, гаджет с соответствующим приложением.
  • Где приобрести: карту можно будет купить в кассах метрополитена, «Киевпастранса», муниципальных и коммерческих киосках.
  • Контроль: у контролеров будут специальные приборы, которые смогут проверить карту пассажира.
По материалам Finance.ua
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